У Вінницькій області 27 січня заплановані планові графіки відключення світла через проведення технічних робіт.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 27 січня вводяться у зв'язку з плановими ремонтними роботами в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області 27 січня заплановані планові графіки відключення світла через проведення технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Тимчасові перебої можуть вплинути на стабільність електропостачання, тому енергетики заздалегідь повідомляють споживачів і просять поставитися до цих заходів із розумінням.

З 10 до 16 години вводяться обмеження в межах Липовецького району. Знеструмлення стосуються наступних населених пунктів:

Сиваківці вулиці:

Квітнева: 27, 30;

Озерна: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 8, 10, 17;

Центральна: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 31, 32А, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48/124, 49, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65Г, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124;

провулок Вербний: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17.

Соболівка вулиці:

Незалежності: 9Б;

Травнева: 30.

Також вимкнення будуть діяти в Крижопільському районі в декількох населених пунктах:

з 13 до 15 години у Крижопіль на вулицях:

Войцеха Дажицького 1, 2, 3, 3/1, 3А, 4, 5, 5Б, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18;

Героїв України 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77А, 78, 80;

Данила Нечая 13;

Кароля Вишневського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28;

Полковника Зеленського 3, 10;

Сидора Бєларського 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;

Соборна 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/16, 22/17, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41

з 10 до 16 в Соколівка за адресами:

Вишнева 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19;

Дубини 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20;

Зарічна 18;

Зелена 1;

Калабаліних 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16;

Макаренка 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18;

Подільська 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 122, 129, 130, 131, 134, 142, 143, 146, 147, 148, 153, 155, 156, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 180, 181, 186, 198;

Службова 23;

Соборна 1, 2, 2Б, 2В, 2Д, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 90, 121А;

Терешкової 5, 9, 15;

Шкільна 1;

провулок Івана Франка 3;

провулок Руданського 1, 2, 3, 5, 9

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

