Для получения доплаты пенсионерам в Запорожье следует предоставить документы, подтверждающие право на выплату.

В течение 2026 года некоторые категории пожилых людей могут рассчитывать на ежемесячные доплаты для пенсионеров в Запорожье, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в Законе Украины №1767.

Размер ежемесячной доплаты для пенсионеров в Запорожье за ​​особые заслуги определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, и составляет от 23% до 35%. В 2026 году это соответствует сумме от 597 до 908 гривен в месяц.

Важно, что если пенсионер имеет право сразу на несколько видов такой доплаты, ему назначают только одну надбавку — ту, которая самая большая по размеру.

Согласно статье 5 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», право на специальные надбавки имеют граждане, внесшие весомый вклад в развитие, защиту или прославление государства.

В число лиц, которым предусмотрены эти надбавки, относятся:

космонавты, осуществлявшие выход в открытый космос или управлявшие экспериментальными летательными аппаратами;

участники боевых действий и ветераны войны, отмеченные орденами за личное мужество и героизм во время защиты Украины;

спортсмены, получавшие чемпионские титулы или устанавливавшие рекорды на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях;

граждане, награжденные государственными наградами, почетными званиями или имеющие статус лауреата государственных премий, в частности со званием «Заслуженный».

Как оформить

Прибавка за особые награды не назначается автоматически. Для его получения необходимо подать заявление на установление доплаты за особые заслуги государству. Сделать это можно двумя способами: либо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда, либо онлайн через электронный кабинет.

Кроме того, следует предоставить документы, подтверждающие право на выплату. Это могут быть удостоверения, награды, дипломы, справки или другие официальные бумаги.

В случае смерти пенсионера, имевшего право на прибавку, часть выплаты может быть переоформлена в его близких родственников. Размер так называемой «переходной» доплаты составляет от 70% до 90% суммы, получаемой умершим.

