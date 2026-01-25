Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Запорожской области оформляется через органы социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Запорожской области в 2026 году выплачивается по обновленным условиям, сообщает Politeka.

Актуальные разъяснения по этому поводу обнародовал Пенсионный фонд Украины.

В Запорожской области внутренне перемещенные лица могут получать финансовую поддержку в соответствии с изменившимися правилами.

Выплаты назначаются на очередной шестимесячный период. Основное условие — средний месячный доход на одного члена семьи за предыдущие три месяца не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 такой минимум составляет 2 595 гривен. Соответственно, предельная сумма дохода для участия в такой программе ограничивается 10380 гривнами на одного человека.

В то же время определены категории, которым соответствующие выплаты предоставляются без учета финансового положения. Речь идет о пенсионерах с доходами в пределах установленного лимита, лиц с инвалидностью I и II группы, детях с инвалидностью в возрасте до 18 лет, сиротах и ​​молодежи без родительской опеки до 23 лет, а также приемных родителей, опекунов и родителей-воспитателей.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Запорожской области оформляется через органы социальной защиты. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие статус и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о назначении средств.

Также следует отметить, что такая программа направлена ​​на частичное покрытие расходов на жилье, поддержание стабильности и облегчение адаптации украинских переселенцев в новых условиях.

