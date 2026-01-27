Для отримання доплати для пенсіонерів в Запоріжжі слід надати документи, що підтверджують право на виплату.

Протягом 2026 року деякі категорії громадян похилого віку можуть розраховувати на щомісячні доплати для пенсіонерів в Запоріжжі, пише Politeka.net.

Про це йдеться у Законі України №1767.

Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів в Запоріжжі за особливі заслуги визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить від 23% до 35%. Упродовж 2026 року це відповідає сумі від 597 до 908 гривень на місяць.

Важливо, що якщо пенсіонер має право одразу на кілька видів такої доплати, йому призначають лише одну надбавку — ту, яка є найбільшою за розміром.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», право на спеціальні надбавки мають громадяни, які зробили вагомий внесок у розвиток, захист або прославлення держави.

До переліку осіб, яким передбачені ці надбавки, належать:

космонавти, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами;

учасники бойових дій та ветерани війни, відзначені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України;

спортсмени, які здобували чемпіонські титули або встановлювали рекорди на європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змаганнях;

громадяни, нагороджені державними відзнаками, почесними званнями або ті, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням «Заслужений».

Як оформити

Надбавка за особливі заслуги не призначається автоматично. Для її отримання необхідно подати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою. Зробити це можна двома способами: або особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду, або онлайн — через електронний кабінет.

Окрім того, слід надати документи, що підтверджують право на виплату. Це можуть бути посвідчення, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери.

У разі смерті пенсіонера, який мав право на надбавку, частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої «перехідної» доплати становить від 70% до 90% суми, яку отримував померлий.

