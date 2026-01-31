Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется государством или через проверенные организации для лиц, ищущих временное или постоянное жилище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно получить несколькими путями, сообщает Politeka.

Один из вариантов – обратиться к контакт-центрам области и территориальным общинам. Нужно представиться, описать потребности в квартире и дождаться рекомендаций по имеющимся вариантам.

Сотрудники центров помогут с поиском коммунальных заведений, общежитий или временного поселения в безопасных районах города.

Для тех, кто планирует остаться на более длительный срок, доступны коммунальные учреждения социальной сферы и общежития в территориальных общинах. Также ВПЛ могут воспользоваться онлайн-платформами для поиска бесплатного жилья в Харькове.

Среди них есть сайт «Помогай», который позволяет найти временный дом в безопасных городах Украины или за границей. Каждое объявление на платформе проверяют вручную, чтобы обеспечить безопасность жильцов.

Кроме того, по телефону горячей линии 0(800) 332-238 можно получить консультацию по поиску бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове.

Использование государственного веб-ресурса «Убежище» также помогает переселенцам отследить наличие свободных мест в зарегистрированных помещениях разных областей.

На сайте доступны фильтры, позволяющие быстро найти подходящее помещение и узнать условия проживания. Отдельно можно воспользоваться телеграмм-ботом «Заботник» от Министерства цифровой трансформации.

Через него граждане могут найти временный дом или другую необходимую помощь в Центрах предоставления административных услуг.

Стоит отметить, что крыша над головой предоставляется только внутренне перемещенным лицам, официально зарегистрированным и нуждающимся в поддержке.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.