Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається державою або через перевірені організації для осіб, які шукають тимчасове або постійне помешкання.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати кількома шляхами.

Один із варіантів - звернутися до контакт-центрів області та територіальних громад. Потрібно представитися, описати потреби щодо квартири та дочекатися рекомендацій щодо наявних варіантів.

Працівники центрів допоможуть з пошуком комунальних закладів, гуртожитків або тимчасового поселення у безпечних районах міста.

Для тих, хто планує залишитися на довший термін, доступні комунальні заклади соціальної сфери та гуртожитки в територіальних громадах. Також ВПО можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку безкоштовного житла у Харкові.

Серед них є сайт «Допомагай», який дозволяє знайти тимчасовий дім в безпечних містах України або за кордоном. Кожне оголошення на платформі перевіряють вручну, щоб забезпечити безпеку мешканців.

Крім того, за телефоном гарячої лінії 0 (800) 332-238 можна отримати консультацію щодо пошуку безкоштовного житла для ВПО у Харкові.

Використання державного вебресурсу «Прихисток» також допомагає переселенцям відстежити наявність вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних областей.

На сайті доступні фільтри, що дозволяють швидко знайти відповідне приміщення та дізнатися умови проживання. Окремо можна скористатися телеграм-ботом «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації.

Через нього громадяни можуть знайти тимчасову домівку або іншу необхідну допомогу в Центрах надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що дах над головою надається лише внутрішньо переміщеним особам, які офіційно зареєстровані і потребують підтримки.

