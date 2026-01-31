Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати кількома шляхами, повідомляє Politeka.
Один із варіантів - звернутися до контакт-центрів області та територіальних громад. Потрібно представитися, описати потреби щодо квартири та дочекатися рекомендацій щодо наявних варіантів.
Працівники центрів допоможуть з пошуком комунальних закладів, гуртожитків або тимчасового поселення у безпечних районах міста.
Для тих, хто планує залишитися на довший термін, доступні комунальні заклади соціальної сфери та гуртожитки в територіальних громадах. Також ВПО можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку безкоштовного житла у Харкові.
Серед них є сайт «Допомагай», який дозволяє знайти тимчасовий дім в безпечних містах України або за кордоном. Кожне оголошення на платформі перевіряють вручну, щоб забезпечити безпеку мешканців.
Крім того, за телефоном гарячої лінії 0 (800) 332-238 можна отримати консультацію щодо пошуку безкоштовного житла для ВПО у Харкові.
Використання державного вебресурсу «Прихисток» також допомагає переселенцям відстежити наявність вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних областей.
На сайті доступні фільтри, що дозволяють швидко знайти відповідне приміщення та дізнатися умови проживання. Окремо можна скористатися телеграм-ботом «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації.
Через нього громадяни можуть знайти тимчасову домівку або іншу необхідну допомогу в Центрах надання адміністративних послуг.
Варто зазначити, що дах над головою надається лише внутрішньо переміщеним особам, які офіційно зареєстровані і потребують підтримки.
Останні новини України:
