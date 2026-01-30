Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області оформлюється через органи соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за новими правилами, повідомляє Politeka.

Роз’яснення щодо виплат оприлюднив Пенсійний фонд України.

Програма передбачає фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають у регіоні та перебувають на офіційному обліку. Виплати призначаються на шестимісячний період із можливістю подальшого продовження.

Ключовою умовою для отримання допомоги є рівень середньомісячного доходу сім’ї за попередній квартал. Він не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для громадян, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум складає 2 595 гривень. Відповідно, граничний дохід для участі у програмі не повинен перевищувати 10 380 гривень на одну особу.

Водночас окремі категорії громадян отримують виплати без урахування фінансового стану. До них належать пенсіонери з низькими пенсіями, люди з інвалідністю I та II груп, діти з обмеженими можливостями до 18 років, сироти та молодь без батьківського піклування віком до 23 років, а також опікуни й прийомні родини.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області оформлюється через органи соціального захисту. Заявники подають заяву та підтвердні документи, після чого відбувається перевірка наданих даних.

У відомстві наголошують, що виплати допомагають переселенцям частково покривати витрати на житло, харчування та базові потреби. Програма спрямована на підтримку адаптації та збереження фінансової стабільності у складних умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.