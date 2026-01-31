Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию покрывать фактические расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу в Южноукраинске с начала января 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию обнародовал городской совет на официальном портале. Решение инициировало КП «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» после пересмотра расходов, связанных с удорожанием электроэнергии, ростом цен на услуги Южноукраинской АЭС и повышением социальных стандартов.

Согласно обновленным расчетам, один кубометр централизованной воды стоит 49,34 гривны по НДС. Раньше показатель составлял 43,08. Оплату за водоотвод установили на уровне 63,02 гривны с налогом вместо 57,60.

Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса действует отдельная ставка – 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательную корректировку сумм утверждает исполнительный комитет горсовета.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию покрывать фактические расходы, удерживать сети в рабочем состоянии и своевременно обслуживать оборудование.

Стоимость горячей воды и отопления остается без изменений из-за действия государственного моратория на период военного положения и полгода после его завершения.

Жителям рекомендуют проверять показатели счетчиков, планировать семейный бюджет и следить за сообщениями на сайте совета во избежание недоразумений при расчетах.

Своевременная оплата счетов обеспечивает стабильное водоснабжение и надежную работу инженерных систем в домах общины.

