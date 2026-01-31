Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дає змогу підприємству покривати фактичні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набрало чинності у Південноукраїнську з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднила міська рада на офіційному порталі. Рішення ініціювало КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» після перегляду витрат, пов’язаних із подорожчанням електроенергії, зростанням цін на послуги Південноукраїнської АЕС і підвищенням соціальних стандартів.

Згідно з оновленими розрахунками, один кубометр централізованої води коштує 49,34 гривні з ПДВ. Раніше показник становив 43,08. Оплату за водовідведення встановили на рівні 63,02 гривні з податком замість 57,60.

Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу діє окрема ставка — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум затверджує виконавчий комітет міськради.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дає змогу підприємству покривати фактичні витрати, утримувати мережі в робочому стані та своєчасно обслуговувати обладнання.

Вартість гарячої води й опалення залишається без змін через дію державного мораторію на період воєнного стану та пів року після його завершення.

Мешканцям рекомендують перевіряти показники лічильників, планувати сімейний бюджет і стежити за повідомленнями на сайті ради, щоб уникнути непорозумінь під час розрахунків.

Своєчасна оплата рахунків забезпечує стабільне водопостачання та надійну роботу інженерних систем у домівках громади.

Незважаючи на таку ситуацію, люди в Миколаївській області мають можливість отримати безкоштовні продукти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.