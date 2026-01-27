Плановые и профилактические работы будут проводить энергетики в пределах Сумской области, в результате чего вводятся графики отключения света на 28 января.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго» .

Плановые и профилактические работы будут проводить энергетики внутри Сумской области. В связи с проведением плановых технических работ на электросетях энергетики были введены графики отключения электроэнергии на 28 января 2026 года.

Временные перерывы в электроснабжении запланированы с 9 до 15 часов. Ограничения электричества будут действовать в Лебедыни в домах, которые находятся по адресам:

ул. Шевська - 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Петропавливська - 92

Также обесточивание будет введено в пгт. Краснопилля, а именно с 09:00 до 15:00 часов. Выключения будут действовать на следующих улицах:

Сумська — 4, 4Д, 6А, 6Б, 10, 10/1, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 26, 195;

Дорожний — 1А, 2, 2Б, 3, 4;

Вокзальна — 7;

Олександра Шкурка — 1;

пер. Шкильный — 2

28.01.2026 года вводятся графики отключения света с 9 до 15 часов в городе Путывль по адресам:

Академика Свырыденка — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Козацька — № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 29

Павла Скоропадського — № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32F, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Иоанна Путывльського — № 85, 88, 91, 92, 95Г, 96, 97, 110, 111, 112, 113, 114, 145, 147, 149, 151, 255

Слобидська — № 25, 31, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Мыколо-Можайська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Билобережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28

Ярославны — № 52, 56, 60, 61, 68, 76, 87

Яндовка — № 1, 24, 25, 26, 234

Шевченко — № 4, 10, 11, 22, 23, 24, 64

Благовищенська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Ковпака — № 25, 27, 32

Богдана Глынського — № 1, 3, 4, 5, 6

Майданськый — № 23, 25

Слобидськый — № 1, 2, 3, 4

Билобережна — № 1–28 (див. вище)

Турбаза-Дача — № 31F, 35F, 36F, 49, 58F

Князя Володымыра — № 54

В городе Ромны с 9 до 15 часов вводятся жесткие отключения на следующих улицах:

Парныкова — № 23, 24, 25А, 26, 43, 44, 50, 54

Западынська — № 3, 3А, 15, 15А, 16, 18, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120А, 255, 259, 261, 265, 269, 275, 279, 281, 283

1-й пер. Западынськои — № 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38

2-й пер. Западынськои — № 1, 3, 17, 17А, 19

5-й пер. Западынськои — № 7, 9, 11, 15, 17

Сыленка — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А

Павла Ключыны — № 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 26А, 30

Леси Украинкы — № 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 24

2-й пер. Леси Украинкы — № 9

Индустриальна — № 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Чаговця — № 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 37А

Стрельбыцького — № 16, 18, 18А, 20, 44, 46

Шкурата — № 8, 9, 22

Савченка — № 25, 27, 29

Електрыкив — № 63, 69, 71

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

