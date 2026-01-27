Планові та профілактичні роботи будуть проводити енергетики в межах Сумської області, через що вводяться графіки відключення світла на 28 січня.

Графіки відключення світла в Сумській області на 28 січня оприлюднили через роботи, що проводитимуть енергетики в місті, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Планові та профілактичні роботи будуть проводити енергетики в межах Сумської області. У зв’язку з проведенням планових технічних робіт на електромережах енергетики запровадили графіки відключення електроенергії на 28 січня 2026 року.

Тимчасові перерви в електропостачанні заплановані з 9 до 15 години. Обмеження електрики будуть діяти в Лебедині в будинках, які знаходяться за адресами:

вул. Шевська — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48;

вул. Петропавлівська — 92

Також знеструмлення буде введено в смт. Краснопілля, а саме з 09:00 до 15:00 години. Вимкнення діютимуть на наступних вулицях:

Сумська — 4, 4Д, 6А, 6Б, 10, 10/1, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 26, 195;

Дорожній — 1А, 2, 2Б, 3, 4;

Вокзальна — 7;

Олександра Шкурка — 1;

пров. Шкільний — 2

28.01.2026 року вводяться графіки відключення світла з 9 до 15 години в місті Путивль за адресами:

Академіка Свириденка — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Козацька — № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 29

Павла Скоропадського — № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32F, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Іоанна Путивльського — № 85, 88, 91, 92, 95Г, 96, 97, 110, 111, 112, 113, 114, 145, 147, 149, 151, 255

Слобідська — № 25, 31, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Миколо-Можайська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Білобережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28

Ярославни — № 52, 56, 60, 61, 68, 76, 87

Яндовка — № 1, 24, 25, 26, 234

Шевченко — № 4, 10, 11, 22, 23, 24, 64

Благовіщенська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Ковпака — № 25, 27, 32

Богдана Глинського — № 1, 3, 4, 5, 6

Майданський — № 23, 25

Слобідський — № 1, 2, 3, 4

Білобережна — № 1–28 (див. вище)

Турбаза-Дача — № 31F, 35F, 36F, 49, 58F

Князя Володимира — № 54

В місті Ромни з 9 до 15 години вводяться жорсткі вимкнення на таких вулицях:

Парникова — № 23, 24, 25А, 26, 43, 44, 50, 54

Западинська — № 3, 3А, 15, 15А, 16, 18, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120А, 255, 259, 261, 265, 269, 275, 279, 281, 283

1-й пров. Западинської — № 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38

2-й пров. Западинської — № 1, 3, 17, 17А, 19

5-й пров. Западинської — № 7, 9, 11, 15, 17

Силенка — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А

Павла Ключини — № 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 26А, 30

Лесі Українки — № 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 24

2-й пров. Лесі Українки — № 9

Індустріальна — № 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Чаговця — № 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 37А

Стрельбицького — № 16, 18, 18А, 20, 44, 46

Шкурата — № 8, 9, 22

Савченка — № 25, 27, 29

Електриків — № 63, 69, 71

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

