Графіки відключення світла в Сумській області на 28 січня оприлюднили через роботи, що проводитимуть енергетики в місті, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Планові та профілактичні роботи будуть проводити енергетики в межах Сумської області. У зв’язку з проведенням планових технічних робіт на електромережах енергетики запровадили графіки відключення електроенергії на 28 січня 2026 року.
Тимчасові перерви в електропостачанні заплановані з 9 до 15 години. Обмеження електрики будуть діяти в Лебедині в будинках, які знаходяться за адресами:
- вул. Шевська — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48;
- вул. Петропавлівська — 92
Також знеструмлення буде введено в смт. Краснопілля, а саме з 09:00 до 15:00 години. Вимкнення діютимуть на наступних вулицях:
- Сумська — 4, 4Д, 6А, 6Б, 10, 10/1, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 26, 195;
- Дорожній — 1А, 2, 2Б, 3, 4;
- Вокзальна — 7;
- Олександра Шкурка — 1;
- пров. Шкільний — 2
28.01.2026 року вводяться графіки відключення світла з 9 до 15 години в місті Путивль за адресами:
- Академіка Свириденка — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Козацька — № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 29
- Павла Скоропадського — № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32F, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Іоанна Путивльського — № 85, 88, 91, 92, 95Г, 96, 97, 110, 111, 112, 113, 114, 145, 147, 149, 151, 255
- Слобідська — № 25, 31, 41, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
- Миколо-Можайська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
- Білобережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28
- Ярославни — № 52, 56, 60, 61, 68, 76, 87
- Яндовка — № 1, 24, 25, 26, 234
- Шевченко — № 4, 10, 11, 22, 23, 24, 64
- Благовіщенська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
- Ковпака — № 25, 27, 32
- Богдана Глинського — № 1, 3, 4, 5, 6
- Майданський — № 23, 25
- Слобідський — № 1, 2, 3, 4
- Білобережна — № 1–28 (див. вище)
- Турбаза-Дача — № 31F, 35F, 36F, 49, 58F
- Князя Володимира — № 54
В місті Ромни з 9 до 15 години вводяться жорсткі вимкнення на таких вулицях:
- Парникова — № 23, 24, 25А, 26, 43, 44, 50, 54
- Западинська — № 3, 3А, 15, 15А, 16, 18, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120А, 255, 259, 261, 265, 269, 275, 279, 281, 283
- 1-й пров. Западинської — № 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38
- 2-й пров. Западинської — № 1, 3, 17, 17А, 19
- 5-й пров. Западинської — № 7, 9, 11, 15, 17
- Силенка — № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А
- Павла Ключини — № 20, 20А, 22, 22А, 24, 26, 26А, 30
- Лесі Українки — № 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 23, 24
- 2-й пров. Лесі Українки — № 9
- Індустріальна — № 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Чаговця — № 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 37А
- Стрельбицького — № 16, 18, 18А, 20, 44, 46
- Шкурата — № 8, 9, 22
- Савченка — № 25, 27, 29
- Електриків — № 63, 69, 71
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
