Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 28 января, чтобы быть готовыми к ограничениям

Из-за плановых и профилактических работ вводятся графики отключения света в Кировоградской области на 28 января, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Украинцев предупредили о ремонтных работах, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 28 января.

Из-за расчистки трассы будут действовать ограничения электричества. Они вводятся с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Выщи Верещакы улицы:

Мыру — № 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16

Молодижна — № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Шкильна — № 1А, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38

Перемогы — № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 42, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 65А, 67, 91

пер. Перемогы — № 1, 3, 4, 8, 15

Хутмрська — № 1, 2, 5, 7, 11, 17, 21, 29

Шевченка — № 1

с. Поселянивка улицы:

Молодижна — № 3, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 44, 48, 50, 56, 62

Центральна — № 74, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109

с. Красносилля:

ул. Садова - № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

с. Стара Осота:

ул. Ивана Лисняка - № 121, 127

Между тем с 9 до 17 часов из-за планового ремонта обесточат улицы в следующих населенных пунктах:

с. Аджамка улицы:

Колодязна — № 1, 4, 6, 10, 14, 18, 20

пер. Брыгадный — № 3, 5

Героив Украины — № 8

Кропывныцького — № 1, 3

Шкильна — № 5

с. Иванивка:

ул. Мыру - № 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 9

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Кіровоградобленерго».

