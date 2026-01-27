Через планові та профілактичні роботи вводяться графіки відключення світла в Кіровоградській області на 28 січня, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Українців попередили про ремонтні роботи, саме тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 28 січня.
Через розчищення траси будуть діяти обмеження електрики. Вони вводяться з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:
с. Вищі Верещаки вулиці:
- Миру — № 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16
- Молодіжна — № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Шкільна — № 1А, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38
- Перемоги — № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 42, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 65А, 67, 91
- пров. Перемоги — № 1, 3, 4, 8, 15
- Хутірська — № 1, 2, 5, 7, 11, 17, 21, 29
- Шевченка — № 1
с. Поселянівка вулиці:
- Молодіжна — № 3, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 44, 48, 50, 56, 62
- Центральна — № 74, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109
с. Красносілля:
- вул. Садова — № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36
с. Стара Осота:
- вул. Івана Лісняка — № 121, 127
Тим часом з 9 до 17 години через плановий ремонт знеструмлять вулиці в наступних населених пунктах:
с. Аджамка вулиці:
- Колодязна — № 1, 4, 6, 10, 14, 18, 20
- пров. Бригадний — № 3, 5
- Героїв України — № 8
- Кропивницького — № 1, 3
- Шкільна — № 5
с. Іванівка:
- вул. Миру — № 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91
Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».
