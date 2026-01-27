Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 28 січня, щоб бути готовими до обмежень

Через планові та профілактичні роботи вводяться графіки відключення світла в Кіровоградській області на 28 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Українців попередили про ремонтні роботи, саме тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 28 січня.

Через розчищення траси будуть діяти обмеження електрики. Вони вводяться з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

с. Вищі Верещаки вулиці:

Миру — № 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16

Молодіжна — № 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Шкільна — № 1А, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38

Перемоги — № 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 42, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 65А, 67, 91

пров. Перемоги — № 1, 3, 4, 8, 15

Хутірська — № 1, 2, 5, 7, 11, 17, 21, 29

Шевченка — № 1

с. Поселянівка вулиці:

Молодіжна — № 3, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 44, 48, 50, 56, 62

Центральна — № 74, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109

с. Красносілля:

вул. Садова — № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

с. Стара Осота:

вул. Івана Лісняка — № 121, 127

Тим часом з 9 до 17 години через плановий ремонт знеструмлять вулиці в наступних населених пунктах:

с. Аджамка вулиці:

Колодязна — № 1, 4, 6, 10, 14, 18, 20

пров. Бригадний — № 3, 5

Героїв України — № 8

Кропивницького — № 1, 3

Шкільна — № 5

с. Іванівка:

вул. Миру — № 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

