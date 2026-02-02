Появится новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области введенав 2026 году, средства будут начисляться ежемесячно, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

С 1 февраля 2026 года возобновляется ежемесячная выплата для детей из семей внутренне перемещенных лиц. Каждый ребенок из семейство ВПЛ сможет получать по 3000 гривен в месяц на оплату аренды жилья

"Впереди – юридическое оформление принятого решения в виде постановления", – отметил Гетманцев.

По словам нардепа, денежная помощь в Харьковской области назначена всем детям из семей ВПЛ. Уровень доходов семейства при этом учитывать не будут. В общей сложности программой планируют охватить более 400 тысяч детей.

На реализацию программы в государственном бюджете уже предусмотрено около 7 миллиардов гривен. Дополнительных заимствований государство не планирует – средства нашли путем перераспределения программ.

Что нужно сделать

После принятия соответствующего постановления правительства семьям внутренне перемещенных лиц необходимо будет повторно предоставить документы для получения помощи. Это связано с тем, что за последнее время часть ВПЛ сменила место жительства, уехала за границу или вернулась на временно оккупированные территории.

Актуализация данных обязательна, чтобы государственная помощь дошла именно до тех, кто в ней реально нуждается. Представление обновленных документов позволит проверить актуальный состав семьи, учесть изменения в доходах и месте пребывания переселенцев, а также предотвратить случаи начисления выплат тем, кто больше не проживает по указанным адресам.

