Нова грошова допомога для ВПО у Харківській області запроваджена в 2026 році, кошти нараховуватимуть щомісячно, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Козир.

З 1 лютого 2026 року відновлюють щомісячні виплати для дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Кожна дитина з родини ВПО зможе отримувати по 3000 гривень на місяць на оплату оренди житла

"Попереду – юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови", – зазначив Гетманцев.

За словами нардепа, грошова допомога у Харківській області призначена всім дітям із родин ВПО. Рівень доходів сім’ї при цьому враховувати не будуть. Загалом програмою планують охопити понад 400 тисяч дітей.

На реалізацію програми в державному бюджеті вже передбачили близько 7 мільярдів гривень. Додаткових запозичень держава не планує — кошти знайшли шляхом перерозподілу програм.

Що потрібно зробити родинам

Після прийняття відповідної постанови уряду родинам внутрішньо переміщених осіб необхідно буде повторно подати документи для отримання допомоги. Це пов’язано з тим, що за останній час частина ВПО змінила місце проживання, виїхала за кордон або повернулася на тимчасово окуповані території.

Актуалізація даних є обов’язковою, щоб державна допомога дійшла саме до тих, хто її реально потребує. Подання оновлених документів дозволить перевірити актуальний склад сім’ї, врахувати зміни в доходах та місці перебування переселенців, а також запобігти випадкам нарахування виплат тим, хто більше не проживає за вказаними адресами.

