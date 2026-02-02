У межах програми безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим інструментом тимчасового захисту.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне людям, які залишили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Інформує про це портал «Дія».

Офіційний ресурс інформує: переселенці разом із родичами мають право отримати тимчасове помешкання зі спеціального фонду, сформованого громадами або уповноваженими структурами. Надання здійснюється строком до року, продовження можливе за відсутності іншої оселі. Норма площі становить шість квадратних метрів на особу. Розподіл базується на бальній оцінці потреб. Перевага надається багатодітним родинам, сім’ям із неповнолітніми, вагітним жінкам, людям поважного віку, особам із втратою працездатності, якщо попереднє помешкання пошкоджене чи зруйноване.

Оформлення відбувається через ЦНАП, виконавчі комітети громад або районні адміністрації. Кожній заявці присвоюється індивідуальний код, який застосовується надалі під час обліку.

Пакет паперів включає копії паспортів, підтвердження громадянства, довідку переселенця, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний номер, підтвердження пріоритету за наявності. Факт руйнування колишнього помешкання засвідчується заявою членів сім’ї.

Відмову допускають лише через неповний комплект або неправдиві відомості. Таке рішення підлягає судовому оскарженню.

Громадяни без першочергового статусу можуть скористатися іншими шляхами пошуку: контакт-центрами, державною програмою «Прихисток», волонтерськими майданчиками «Допомагай». Пропозиції проходять ручну перевірку задля безпеки.

Під час звернення варто підготувати стислу інформацію про склад родини, вік, наявність тварин, потреби медичного чи психологічного характеру, орієнтовний час прибуття. Такий підхід прискорює поселення.

Державна підтримка допомагає зберегти базову стабільність, сприяє адаптації людей після переїзду. У межах програми Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим інструментом тимчасового захисту.

