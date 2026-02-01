Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области могут получить переселенцы, которым необходимо временное место жительства, информирует Politeka.
Об этом свидетельствуют данные портала «Дія».
Согласно официальной информации, внутренне перемещенные лица и их близкие имеют право на поселение из специального жилищного фонда, сформированного органами местного самоуправления. Предоставление производится сроком до двенадцати месяцев с возможностью продления, если другое помещение не найдено. Норма площади составляет шесть квадратных метров на человека. Распределение осуществляют по балльной системе с учетом уровня потребности. Преимущество имеют семьи с несколькими детьми, семьи с несовершеннолетними, беременные женщины, люди постарше, граждане с ограниченной трудоспособностью, чьи дома разрушены или повреждены.
Для получения помощи необходимо встать на учет в ЦНАПе, исполнительных структурах общин или районных администрациях. После регистрации заявителю присваивается уникальный номер для дальнейшей идентификации.
Пакет документов включает копии паспортов, подтверждение гражданства, справку переселенца, бумаги о родственных связях, идентификационный код, а также подтверждение первоочередного права при наличии. Факт потери предыдущего дома удостоверяется заявлением членов семьи.
Отказать могут только в случае неполного комплекта или предоставления недостоверных сведений. Такое решение позволено обжаловать через суд.
Лица без приоритетного статуса могут воспользоваться другими вариантами. Доступны обращения в контакт-центры, использование государственного сервиса «Прихисток» или волонтерских платформ, в частности «Допомагай». Все предложения проходят ручную проверку по соображениям безопасности.
Во время обращения важно заранее подготовить данные о составе семьи, возрасте, наличии животных, потребности в медицинской или психологической поддержке, ориентировочном времени прибытия. Это ускоряет организацию поселения.
Государственные программы помощи направлены на обеспечение базовых условий и адаптацию после переезда. В этом контексте Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из ключевых механизмов временной поддержки.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.
Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.
Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.