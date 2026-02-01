Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из ключевых механизмов временной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области могут получить переселенцы, которым необходимо временное место жительства, информирует Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала «Дія».

Согласно официальной информации, внутренне перемещенные лица и их близкие имеют право на поселение из специального жилищного фонда, сформированного органами местного самоуправления. Предоставление производится сроком до двенадцати месяцев с возможностью продления, если другое помещение не найдено. Норма площади составляет шесть квадратных метров на человека. Распределение осуществляют по балльной системе с учетом уровня потребности. Преимущество имеют семьи с несколькими детьми, семьи с несовершеннолетними, беременные женщины, люди постарше, граждане с ограниченной трудоспособностью, чьи дома разрушены или повреждены.

Для получения помощи необходимо встать на учет в ЦНАПе, исполнительных структурах общин или районных администрациях. После регистрации заявителю присваивается уникальный номер для дальнейшей идентификации.

Пакет документов включает копии паспортов, подтверждение гражданства, справку переселенца, бумаги о родственных связях, идентификационный код, а также подтверждение первоочередного права при наличии. Факт потери предыдущего дома удостоверяется заявлением членов семьи.

Отказать могут только в случае неполного комплекта или предоставления недостоверных сведений. Такое решение позволено обжаловать через суд.

Лица без приоритетного статуса могут воспользоваться другими вариантами. Доступны обращения в контакт-центры, использование государственного сервиса «Прихисток» или волонтерских платформ, в частности «Допомагай». Все предложения проходят ручную проверку по соображениям безопасности.

Во время обращения важно заранее подготовить данные о составе семьи, возрасте, наличии животных, потребности в медицинской или психологической поддержке, ориентировочном времени прибытия. Это ускоряет организацию поселения.

Государственные программы помощи направлены на обеспечение базовых условий и адаптацию после переезда. В этом контексте Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из ключевых механизмов временной поддержки.

