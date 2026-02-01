Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можуть отримати переселенці, яким необхідне тимчасове місце проживання, інформує Politeka.

Про це свідчать дані порталу «Дія».

Згідно з офіційною інформацією, внутрішньо переміщені особи та їхні близькі мають право на поселення зі спеціального житлового фонду, сформованого органами місцевого самоврядування. Надання відбувається строком до дванадцяти місяців із можливістю подовження, якщо інше приміщення не знайдено. Норма площі становить шість квадратних метрів на людину. Розподіл здійснюють за бальною системою з урахуванням рівня потреби. Перевагу мають родини з кількома дітьми, сім’ї з неповнолітніми, вагітні жінки, люди старшого віку, громадяни з обмеженою працездатністю, чиї оселі зруйновані або пошкоджені.

Для отримання допомоги необхідно стати на облік у ЦНАПі, виконавчих структурах громад або районних адміністраціях. Після реєстрації заявнику присвоюється унікальний номер для подальшшої ідентифікації.

Пакет документів включає копії паспортів, підтвердження громадянства, довідку переселенця, папери про родинні зв’язки, ідентифікаційний код, а також підтвердження першочергового права за наявності. Факт втрати попередньої оселі засвідчується заявою членів сім’ї.

Відмовити можуть лише у разі неповного комплекту або надання недостовірних відомостей. Таке рішення дозволено оскаржити через суд.

Особи без пріоритетного статусу можуть скористатися іншими варіантами. Доступні звернення до контакт-центрів, використання державного сервісу «Прихисток» чи волонтерських платформ, зокрема «Допомагай». Усі пропозиції проходять ручну перевірку з міркувань безпеки.

Під час звернення важливо заздалегідь підготувати дані про склад родини, вік, наявність тварин, потреби у медичній або психологічній підтримці, орієнтовний час прибуття. Це пришвидшує організацію поселення.

Державні програми допомоги спрямовані на забезпечення базових умов та адаптацію після переїзду. У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається одним із ключових механізмів тимчасової підтримки.

