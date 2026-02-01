Саме за цією процедурою реалізується Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році виплачується за оновленим порядком, повідомляє Politeka.

Роз’яснення щодо виплат оприлюднив Пенсійний фонд України.

За інформацією відомства, фінансова підтримка передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають у регіоні та перебувають на офіційному обліку. Нарахування здійснюється строком на шість місяців із можливістю продовження за умови відповідності вимогам.

Основний критерій участі — середньомісячний дохід родини за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для громадян, що втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року базовий показник становить 2 595 гривень. Таким чином, гранична сума для однієї людини складає 10 380 гривень.

Окремі групи отримують кошти незалежно від фінансових показників. Йдеться про пенсіонерів із невеликими пенсіями, осіб з інвалідністю першої або другої групи, дітей з особливими потребами до повноліття, сиріт, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікунів і прийомні сім’ї.

Оформлення відбувається через управління соціального захисту населення. Заявник подає відповідну форму разом із документами, що підтверджують статус та доходи. Після перевірки ухвалюється рішення щодо нарахування. Саме за цією процедурою реалізується Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

У Пенсійному фонді зазначають, що програма частково покриває витрати на оренду, харчування та щоденні потреби, допомагаючи людям зберігати фінансову рівновагу й швидше адаптуватися до нових умов.

