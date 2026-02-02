Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише продукти.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі відновлюється з початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Волонтерський центр «Гостинна хата» розпочав новий сезон проєкту «Їжа Життя», що забезпечує щоденне харчування людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Роздача гарячих обідів та теплих напоїв відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна, 13.

Програма орієнтована на літніх мешканців міста, переселенців і внутрішньо переміщених осіб. Організатори закликають інформувати про ініціативу тих, хто потребує допомоги.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі включає не лише продукти, а й живе спілкування, консультації та регулярну увагу до соціальних потреб людей похилого віку.

Проєкт працює на постійній основі, допомагаючи учасникам підтримувати здоров’я, залишатися соціально активними та відчувати підтримку у складний період.

У місті також повідомили про додаткову форму допомоги для літніх жителів, які через фінансові труднощі опинилися у складних побутових умовах. Програма передбачає забезпечення харчуванням та базовою соціальною підтримкою.

Від початку реалізації ініціативи організовано 483 адресні доставки гарячих обідів. Пакети надсилають безпосередньо до домівок самотніх людей, пенсіонерів і сімей із дітьми, що дозволяє зменшити навантаження та уникнути скупчень. Щодня таку підтримку отримують понад 70 мешканців.

Представники центру радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та наявність ресурсів, підготувати необхідні документи й стежити за офіційними повідомленнями, щоб допомога була доступною для всіх, хто її потребує.

