В Виннице введена новая система оплаты за проезд, которая позволяет пассажирам оплачивать поездки в общественном транспорте удобнее.

Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет рассчитаться быстро и без привязки к конкретному банку, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Виннице позволяет пользоваться QR-кодами не только клиентам ПриватБанка через приложение «Приват24», но и держателям карт любого банка.

Теперь купить билет можно через Google Pay, Apple Pay или стандартную банковскую карту, независимо от того, где открыт счет.

Как рассказали в Винницкой транспортной компании, в салонах начали появляться новые QR-коды розового от monobank. Они позволяют рассчитаться не только через банковские приложения, но через камеру смартфона.

После сканирования кода открывается страница в браузере, где пассажир выбирает вид транспорта и количество билетов и способ расчета. После успешной транзакции на экране появляется электронный билет QR-кода для проверки контроллером.

Пресссекретарь Винницкой транспортной компании Анастасия Серветник пояснила, что новые QR-коды не отличаются от желтых кодов ПриватБанка при оплате через камеру смартфона.

Механика покупки и получения билета остается одинаковой, независимо от цвета кода, и дополнительной комиссии за использование карт других банков не предусмотрено.

Важно отметить, что электронный билет действителен 60 минут, однако он не предусматривает пересадки между разными видами транспорта. За это время пассажир может проехать одним транспортным средством от одной конечной остановки в другую.

Новая система оплаты за проезд в Виннице дополняется и модернизируется, поэтому пассажирам советуют обращать внимание на наличие розовых кодов в салоне во время поездки.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.