У Вінниці запроваджено нову систему оплати за проїзд, яка дозволяє пасажирам оплачувати поїздки в громадському транспорті зручніше.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці дає змогу розрахуватися швидко і без прив’язки до конкретного банку, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє користуватися QR-кодами не лише клієнтам ПриватБанку через застосунок «Приват24», а й власникам карток будь-якого банку.

Відтепер купити квиток можна через Google Pay, Apple Pay або стандартну банківську картку, незалежно від того, де відкрито рахунок.

Як розповіли у Вінницькій транспортній компанії, у салонах почали з’являтися нові QR-коди рожевого кольору від monobank. Вони дозволяють розрахуватися не лише через банківські застосунки, а й через камеру смартфона.

Після сканування коду відкривається сторінка в браузері, де пасажир обирає вид транспорту та кількість квитків, а також спосіб розрахунку. Після успішної транзакції на екрані з’являється електронний квиток із QR-кодом для перевірки контролером.

Прессекретарка Вінницької транспортної компанії Анастасія Серветник пояснила, що нові QR-коди не відрізняються від жовтих кодів ПриватБанку у разі оплати через камеру смартфона.

Механіка купівлі та отримання квитка залишається однаковою, незалежно від кольору коду, і додаткової комісії за використання карток інших банків не передбачено.

Важливо зазначити, що електронний квиток дійсний 60 хвилин, проте він не передбачає пересадок між різними видами транспорту. За цей час пасажир може проїхати одним транспортним засобом від однієї кінцевої зупинки до іншої.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці доповнюється і модернізується, тому пасажирам радять звертати увагу на наявність рожевих кодів у салоні під час поїздки.

