Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у декількох державних та громадських установах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області реалізуються для підтримки вразливих груп населення, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачають можливість отримання не лише харчування, а й додаткових послуг.

Так, обласний соціальний центр матері та дитини приймає переселенців на ночівлю, пропонуючи комфортні умови для проживання та приготування їжі.

Тут сім’ї з дітьми можуть залишитися на кілька днів, поки шукають постійне житло. Центр забезпечує дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною.

Продовольство надають благодійники не постійно, тому варто стежити за повідомленнями про видачу.

Також підтримку можна отримати у Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної творчості імені Helen Arutunian.

Тут громадяни можуть розраховувати на гуманітарну допомогу, консультації психолога та прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Установа обслуговує переселенців, дітей, літніх людей, жінок, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, а також людей з інвалідністю.

Ще один важливий пункт надання допомоги - Гуманітарний штаб, розташований на території школи НВК №26 – ДНЗ – ДЮЦ "Зорецвіт". Тут люди можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та безкоштовні продукти з собою.

Фахівці радять ВПО та пенсіонерам у Кіровоградській області стежити за оновленнями на офіційних сайтах та сторінках закладів у соціальних мережах. Саме там розміщують інформацію про дати видачі, умови отримання допомоги та необхідні документи.

