Украинцам раскрыли подробные графики отключения света в Ровенской области на 29 января, которые вводятся из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».
Специалисты Ровнооблэнерго обнародовали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 29 января. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.
С 9 до 17 часов будут действовать отключения в селе Сошныкы. Ограничения охватят следующие улицы:
- Ивана Федорова: 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74
- Соборна: 26, 27, 29, 38, 49
- Сошныцька
- Янтарна: 7
С 8 до 17 графики коснутся населенного пункта Глыбочок. Обесточат дома, находящиеся на улицах:
- Ивана Мазепы: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26
- Лисова: 4
- Околыця: 4, 5, 6
- Шевченка: 8А, 10, 12, 13, 15, 16
- Щебет: 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10.
С 9 до 17 будут выключать электричество в селе Бережныця на улицах:
- Дубровыцька: 6, 8, 12, 13, 15а, 23, 25, 31, 33, 45, 50а, 57, 61а, 72а, 73, 95а
- Теодозии Брыж: 7, 34
- Центральна: 1а, 3, 24, 37, 5А
- Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 38а
С 9 до 17 часов ограничения охватят Дубровицкую общину. Они будут действовать в следующих населенных пунктах:
Высоцьк:
- ул. Пидвысоцька: 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 124, 1 146, 147, 148, 149, 151, 157, 159
Дубровыця:
- ул. Васыля Стуса: 3
Крупове:
- ул. Зелена 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 50
- ул. Олексия Гласного 22, 24, 26, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 36
- ул. Центральна: 99, 110, 112, 113, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
