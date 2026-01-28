При выполнении работ в отдельных населенных пунктах будут действовать графики отключения света в Ровенской области на 29 января.

Украинцам раскрыли подробные графики отключения света в Ровенской области на 29 января, которые вводятся из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Специалисты Ровнооблэнерго обнародовали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 29 января. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

С 9 до 17 часов будут действовать отключения в селе Сошныкы. Ограничения охватят следующие улицы:

Ивана Федорова: 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74

Соборна: 26, 27, 29, 38, 49

Сошныцька

Янтарна: 7

С 8 до 17 графики коснутся населенного пункта Глыбочок. Обесточат дома, находящиеся на улицах:

Ивана Мазепы: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26

Лисова: 4

Околыця: 4, 5, 6

Шевченка: 8А, 10, 12, 13, 15, 16

Щебет: 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10.

С 9 до 17 будут выключать электричество в селе Бережныця на улицах:

Дубровыцька: 6, 8, 12, 13, 15а, 23, 25, 31, 33, 45, 50а, 57, 61а, 72а, 73, 95а

Теодозии Брыж: 7, 34

Центральна: 1а, 3, 24, 37, 5А

Шкильна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 38а

С 9 до 17 часов ограничения охватят Дубровицкую общину. Они будут действовать в следующих населенных пунктах:

Высоцьк:

ул. Пидвысоцька: 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 124, 1 146, 147, 148, 149, 151, 157, 159

Дубровыця:

ул. Васыля Стуса: 3

Крупове:

ул. Зелена 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 50

ул. Олексия Гласного 22, 24, 26, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 36

ул. Центральна: 99, 110, 112, 113, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

