Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области с начала 2026 повлияло на платежки жителей Костополя, сообщает Politeka.
Новые расценки касаются водоснабжения и канализации и уже применяются коммунальным предприятием «Костопольводоканал».
По решению городского совета кубометр воды стоит 38,14 грн, а услуга водоотвода — 42,10 грн с учетом НДС. Именно по таким ставкам жители оплачивают счета с января.
В городских властях объясняют, что пересмотр цен связан с ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание сетей, закупку материалов и оплату труда работников. Отдельное внимание уделяется стабильности работы систем в условиях военного положения, в частности благодаря использованию резервных автономных установок при возможных отключениях света.
В "Костопольводоканале" также обращают внимание на проблему незаконных подключений, отсутствие приборов учета и увеличение потребления. Это создает дополнительную нагрузку на сети и усложняет финансовую ситуацию предприятия.
Для открытости новые расценки сравнили с показателями соседних общин, чтобы жители могли объективно оценить изменения и скорректировать свои расходы.
Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества сервиса и непрерывную работу инфраструктуры. Жителям советуют следить за официальными сообщениями, планировать оплату заранее и проверять наличие счетчиков во избежание долгов.
