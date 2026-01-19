Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества сервиса и непрерывную работу инфраструктуры.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области с начала 2026 повлияло на платежки жителей Костополя, сообщает Politeka.

Новые расценки касаются водоснабжения и канализации и уже применяются коммунальным предприятием «Костопольводоканал».

По решению городского совета кубометр воды стоит 38,14 грн, а услуга водоотвода — 42,10 грн с учетом НДС. Именно по таким ставкам жители оплачивают счета с января.

В городских властях объясняют, что пересмотр цен связан с ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание сетей, закупку материалов и оплату труда работников. Отдельное внимание уделяется стабильности работы систем в условиях военного положения, в частности благодаря использованию резервных автономных установок при возможных отключениях света.

В "Костопольводоканале" также обращают внимание на проблему незаконных подключений, отсутствие приборов учета и увеличение потребления. Это создает дополнительную нагрузку на сети и усложняет финансовую ситуацию предприятия.

Для открытости новые расценки сравнили с показателями соседних общин, чтобы жители могли объективно оценить изменения и скорректировать свои расходы.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области направлено на сохранение качества сервиса и непрерывную работу инфраструктуры. Жителям советуют следить за официальными сообщениями, планировать оплату заранее и проверять наличие счетчиков во избежание долгов.

