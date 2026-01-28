Українцям розкрили детальні графіки відключення світла у Рівненській області на 29 січня, які вводяться через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».
Фахівці «Рівнеобленерго» оприлюднили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 29 січня. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.
З 9 до 17 години будуть діяти вимкнення в селі Сошники. Обмеження охоплять наступні вулиці:
- Івана Федорова: 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74
- Соборна: 26, 27, 29, 38, 49
- Сошницька
- Янтарна: 7
З 8 до 17 графіки торкнуться населеного пункту Глибочок. Знеструмлять будинки, що знаходяться на вулицях:
- Івана Мазепи: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26
- Лісова: 4
- Околиця: 4, 5, 6
- Шевченка: 8А, 10, 12, 13, 15, 16
- Щебет: 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10
З 9 до 17 вимикатимуть електрику в селі Бережниця на вулицях:
- Дубровицька: 6, 8, 12, 13, 15а, 23, 25, 31, 33, 45, 50А, 57, 61А, 72а, 73, 95а
- Теодозії Бриж: 7, 34
- Центральна: 1а, 3, 24, 37, 5А
- Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 38а, 44
З 9 до 17 години обмеження охоплять Дубровицьку громаду. Вони будуть діяти в таких населених пунктах:
Висоцьк:
- вул. Підвисоцька: 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 134, 137, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 157, 159
Дубровиця:
- вул. Василя Стуса: 3
Крупове:
- вул. Зелена 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 50
- вул. Олексія Гласного 22, 24, 26, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 36
- вул. Центральна: 99, 110, 112, 113, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130
«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.
