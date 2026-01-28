Під час виконання робіт у окремих населених пунктах будуть діяти графіки відключення світла у Рівненській області на 29 січня.

Українцям розкрили детальні графіки відключення світла у Рівненській області на 29 січня, які вводяться через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» оприлюднили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 29 січня. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

З 9 до 17 години будуть діяти вимкнення в селі Сошники. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Івана Федорова: 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 68, 74

Соборна: 26, 27, 29, 38, 49

Сошницька

Янтарна: 7

З 8 до 17 графіки торкнуться населеного пункту Глибочок. Знеструмлять будинки, що знаходяться на вулицях:

Івана Мазепи: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, 26

Лісова: 4

Околиця: 4, 5, 6

Шевченка: 8А, 10, 12, 13, 15, 16

Щебет: 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10

З 9 до 17 вимикатимуть електрику в селі Бережниця на вулицях:

Дубровицька: 6, 8, 12, 13, 15а, 23, 25, 31, 33, 45, 50А, 57, 61А, 72а, 73, 95а

Теодозії Бриж: 7, 34

Центральна: 1а, 3, 24, 37, 5А

Шкільна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 38а, 44

З 9 до 17 години обмеження охоплять Дубровицьку громаду. Вони будуть діяти в таких населених пунктах:

Висоцьк:

вул. Підвисоцька: 100, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 134, 137, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 157, 159

Дубровиця:

вул. Василя Стуса: 3

Крупове:

вул. Зелена 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 50

вул. Олексія Гласного 22, 24, 26, 28А, 30, 31, 32, 33, 34, 36

вул. Центральна: 99, 110, 112, 113, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

