Из-за плановых работ составлены графики отключения света в Киевской области на 29 января.

Графики отключения света в Киевской области на 29 января вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами в регионе, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Киевские региональные электросети.

29.01.2026 года энергетики будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. В частности, свет будут выключать с 8:30 до 14:30 в городе Переяслав. Ограничения охватят следующие улицы:

Гаярынська — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 6А, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А;

Лазенка Сергия — 2А;

Новокыивське Шосе;

Петропавливська — 124А, 126;

пер. 1 Петропавливськый — 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А;

пер. Гаярынськый — 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 35-б.

В рамках Великодимерской территориальной общины будут продолжаться плановые отключения электричества. Они коснутся населенного пункта Гоголив, однако ограничения будут действовать в разные временные рамки:

09:30–15:30 лет:

переулки: Розумовського Гетьмана, Европейськый.

улицы: Богуна, Володымырська, Европейська, Займыщанська, Ивана Выговського, Родыны Сущынськых, Садова, Топихы, Чубынського.

11:30–17:30 лет:

улицы: Богуна, Володымырська, Европейська, Займыщанська, Ивана Выговського, Родыны Сущынськых, Садова, Топихы, Чубынського.

переулки: Европейськый, Роьзумовского Гетьмана

С 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) в пределах Дмитровской сельской территориальной громады не будет электричества в селе Любымивка по адресам:

Мыру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 62; 8; 9;

Розвидныкив, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;

Селянська, 1

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

