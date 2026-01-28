Через планові роботи складено графіки відключення світла в Київській області на 29 січня.

Графіки відключення світла у Київській області на 29 січня вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в регіоні, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

29.01.2026 року енергетики будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Зокрема світло вимикатимуть з 8:30 до 14:30 в місті Переяслав. Обмеження охоплять такі вулиці:

Гаяринська — 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 6А, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А;

Лазенка Сергія — 2А;

Новокиївське Шосе;

Петропавлівська — 124А, 126;

пров. 1 Петропавлівський — 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А;

пров. Гаяринський — 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6А, 35-б.

В межах Великодимерської територіальної громади триватимуть планові вимкнення електрики. Вони торкнуться населеного пункту Гоголів, проте обмеження будуть діяти в різні часові проміжки:

09:30–15:30 години:

провулки Розумовського Гетьмана, Європейський.

вулиці: Богуна, Володимирська, Європейська, Займищанська, Івана Виговського, Родини Сущинських, Садова, Топіхи, Чубинського.

11:30–17:30 години:

вулиці: Богуна, Володимирська, Європейська, Займищанська, Івана Виговського, Родини Сущинських, Садова, Топіхи, Чубинського.

провулки: Європейський, Розумовського Гетьмана

З 08:00 до 20:00 (12 годин поспіль) в межах Дмитpівської сільської територіальної громади не буде електрики в селі Любимівка за адресами:

Миру, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 62; 8; 9;

Розвідників, 1; 11; 13; 14; 15; 18; 2; 20; 4; 5; 7; 9;

Селянська, 1.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

