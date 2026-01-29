Подорожание проезда в Полтаве коснулось, прежде всего, пассажиров городских маршруток частных перевозчиков.

Подорожание проезда в Полтаве с 29 декабря 2025 года официально вступило в силу для городских маршруток частных перевозчиков, сообщает Politeka.

О соответствующих изменениях проинформировали на официальном сайте городского совета, отметив, что решение принималось с учетом экономической ситуации и обращений перевозчиков.

В результате подорожания проезда в Полтаве стоимость одной поездки выросла до 15 гривен. В горсовете уточнили, что новый тариф касается исключительно маршрутных такси, обслуживаемых частными автотранспортными предприятиями.

В то же время, в коммунальном общественном транспорте цены остались на прежнем уровне. Пассажиры коммунальных автобусов и дальше платят 12 гривен за поездку, а проезд в троллейбусах стоит 10 гривен.

Таким образом, для части жителей города финансовая нагрузка не изменилась, особенно для тех, кто регулярно пользуется электротранспортом. Одак для других граждан, подорожание проезда в Полтаве ощутимо.

Отдельно сообщалось, что в областном центре продолжает действовать система «е-билет», позволяющая пассажирам снизить расходы на пользование общественным транспортом.

За ее использование стоимость поездки в троллейбусах составляет 9 гривен, а в транспорте частных перевозчиков 13 гривен.

Кроме того, электронный билет предоставляет возможность осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 35 минут на всех видах городского транспорта, что особенно удобно для пассажиров с пересадками.

Именно этот фактор, по словам представителей городских властей, отчасти смягчает повышение тарифов для активных пользователей общественного транспорта.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: цены сильно выросли.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на прибавку в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: где и когда можно получить помощь.