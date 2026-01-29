Подорожчання проїзду в Полтаві з 29 грудня 2025 року офіційно набуло чинності для міських маршруток приватних перевізників, повідомляє Politeka.

Про відповідні зміни проінформували на офіційному сайті міської ради, наголосивши, що рішення ухвалювали з урахуванням економічної ситуації та звернень перевізників.

Внаслідок подорожчання проїзду в Полтаві, вартість однієї поїздки зросла до 15 гривень. У міськраді уточнили, що новий тариф стосується виключно маршрутних таксі, які обслуговують приватні автотранспортні підприємства.

Водночас, у комунальному громадському транспорті ціни залишилися на попередньому рівні. Пасажири комунальних автобусів і надалі сплачують 12 гривень за поїздку, а проїзд у тролейбусах коштує 10 гривень.

Таким чином, для частини мешканців міста фінансове навантаження не змінилося, особливо для тих, хто регулярно користується електротранспортом. Одак для інших громадян, подорожчання проїзду в Полтаві таки відчутне.

Окремо повідомлялося, що в обласному центрі продовжує діяти система «е-квиток», яка дозволяє пасажирам зменшити витрати на користування громадським транспортом.

За її використання, вартість поїздки у тролейбусах становить 9 гривень, а у транспорті приватних перевізників 13 гривень.

Крім цього, електронний квиток надає можливість здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 35 хвилин на всіх видах міського транспорту, що особливо зручно для пасажирів із пересадками.

Саме цей фактор, за словами представників міської влади, частково пом’якшує підвищення тарифів для активних користувачів громадського транспорту.

