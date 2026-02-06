Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу в Южноукраинске, сообщает Politeka.

С начала зими 2026 года в Южноукраинске изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Решение обнародовал городской совет на своем официальном портале.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» инициировало изменения после анализа расходов, выросших из-за удорожания электроэнергии, услуг Южноукраинской АЭС и новых социальных стандартов.

Согласно новым расчетам, кубометр воды стоит 49,34 гривны по НДС вместо 43,08. Стоимость водоотвода повысили до 63,02 гривны с налогом против 57,60 ранее. Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса установили отдельную ставку – 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательную корректировку сумм осуществляет исполнительный комитет.

Городской совет объясняет, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области необходимо для покрытия фактических затрат, поддержки работоспособности сетей и своевременного обслуживания оборудования.

В то же время, стоимость горячей воды и отопления осталась без изменений. На такие услуги продолжает действовать государственный мораторий на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Жителям советуют проверять показатели счетчиков, планировать ежемесячные расходы и следить за обновлением на сайте горсовета. Своевременная оплата помогает обеспечить стабильное водоснабжение и надежную работу инженерных систем в домах общества.

