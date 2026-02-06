Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набрало чинності в Південноукраїнську, повідомляє Politeka.

З початку зими 2026 року в Південноукраїнську змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Рішення оприлюднила міська рада на своєму офіційному порталі.

Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» ініціювало зміни після аналізу витрат, що зросли через подорожчання електроенергії, послуг Південноукраїнської АЕС та нові соціальні стандарти.

Згідно з новими розрахунками, кубометр води коштує 49,34 гривні з ПДВ замість 43,08. Вартість водовідведення підвищили до 63,02 гривні з податком проти 57,60 раніше. Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу встановили окрему ставку — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум здійснює виконавчий комітет.

Міська рада пояснює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області необхідне для покриття фактичних витрат, підтримки працездатності мереж та своєчасного обслуговування обладнання.

Водночас вартість гарячої води та опалення залишилася без змін. На такі послуги продовжує діяти державний мораторій на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять перевіряти показники лічильників, планувати щомісячні витрати та стежити за оновленнями на сайті міськради. Своєчасна оплата допомагає забезпечити стабільне водопостачання та надійну роботу інженерних систем у будинках громади.

