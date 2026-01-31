Подорожание продуктов в Киевской области в январе 2026 зафиксировали по результатам мониторинга средних цен на отдельные базовые позиции.

Подорожание продуктов в Киевской области уже стало заметным для местных жителей, вынужденных тратить больше, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Киевской области подтверждают данные с официального сайта Минфина.

Так, средний ценник на ржаной хлеб Столичный весом 950 гр в январе 2026 года составляет 46,50 грн. В декабре 2025 среднемесячная цена на этот товар была ниже и составляла 44,40 грн.

В торговой сети Metro по состоянию на 28.01.2026 ржаной хлеб Столичный продавали за 46,50 грн, тогда как в декабре в этом же магазине его цена составляла 44,40 грн.

Конфигурации зафиксировали и в категории мясных товаров. Средняя цена на буженину Ятрань в январе 2026 достигла 719,70 грн за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячный показатель составил 694,88 грн.

По состоянию на 28.01.2026 в Auchan буженину Ятрань продавали за 668,20 грн, в Megamarket цена составляла 635,40 грн, у Metro стоимость была самой высокой и составляла 826,20 грн, а в Novus продукт стоил 749,00 грн.

По данным Минфина, индекс потребительских цен на буженину в январе 2026 года составил 100,90 процента.

Подорожание продуктов в Киевской области наиболее заметно проявилось в сегменте молочной продукции. Средняя стоимость молока Яготинское 2,6 процента жирности объемом 900 мл в январе 2026 составляет 60,55 грн.

В декабре 2025 года средний показатель равнялся 53,76 грн. По состоянию на 28.01.2026 в Auchan молоко стоило 57,90 грн, в Megamarket цена достигала 67,30 грн, в Metro продукт продавали за 58,00 грн, а в Novus его стоимость составила 58,99 грн.

