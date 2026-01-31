Подорожчання продуктів у Київській області у січні 2026 року зафіксували за результатами моніторингу середніх цін на окремі базові позиції.

Подорожчання продуктів у Київській області вже стало помітним для місцевих мешканців, які змушені витрачати більше, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Київській області підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, середній цінник на хліб житній Столичний вагою 950 гр у січні 2026 року становить 46,50 грн. У грудні 2025 року середньомісячна ціна на цей товар була нижчою і складала 44,40 грн.

У торговельній мережі Metro станом на 28.01.2026 хліб житній Столичний продавали за 46,50 грн, тоді як у грудні в цьому ж магазині його ціна становила 44,40 грн.

Зміни зафіксували і в категорії м’ясних продуктів. Середня ціна на буженину Ятрань у січні 2026 року сягнула 719,70 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячний показник становив 694,88 грн.

Станом на 28.01.2026 в Auchan буженину Ятрань продавали за 668,20 грн, у Megamarket ціна становила 635,40 грн, у Metro вартість була найвищою і складала 826,20 грн, а в Novus продукт коштував 749,00 грн.

За даними Мінфіну, індекс споживчих цін на буженину у січні 2026 року склав 100,90 відсотка.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільш помітно проявилося у сегменті молочної продукції. Середня вартість молока Яготинське 2,6 відсотка жирності об’ємом 900 мл у січні 2026 року становить 60,55 грн.

У грудні 2025 року середній показник був на рівні 53,76 грн. Станом на 28.01.2026 в Auchan молоко коштувало 57,90 грн, у Megamarket ціна сягала 67,30 грн, у Metro продукт продавали за 58,00 грн, а в Novus його вартість становила 58,99 грн.

