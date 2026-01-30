Без учета дохода семьи денежная помощь для ВПЛ в Одесской области на проживание продолжает предоставляться определенным категориям украинцев.

С января повысили допустимый доход на одного члена семьи для получения денежной помощи для ВПЛ в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Порядок начисления выплат для внутренне перемещенных лиц снова обновили, и для многих семей это может открыть возможность получить ранее не назначаемую помощь.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, установлен на уровне 2595 гривен. Исходя из этого показателя, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области на проживание продолжается, если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 10 380 гривен, что соответствует четырем прожиточным минимумам.

Важно знать, что при расчете учитывают не начисленную заработную плату, а фактическую сумму, полученную «на руки» после уплаты налогов. В реальности это может существенно снизить показатель заработка и повлиять на право на выплаты.

Кроме того, оценивается общий доход всей семьи, который распределяется между всеми совместно проживающими, включая детей. Следовательно, чем больше членов семьи указано в заявлении, тем ниже будет расчетный доход на одного человека, что повышает шансы на получение помощи.

Без учета дохода семейства денежная помощь для ВПЛ в Одесской области на проживание продолжается для:

получателей пенсии в размере до 10 380 грн;

лиц с инвалидностью I и II группы;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а

также лиц из их числа до 23 лет;

родителей-воспитателей, приемных родителей и опекунов (попечителей).

