Без урахування доходу сім’ї грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання продовжує надаватись певним категоріям українців.

З січня підвищили допустимий дохід на одного члена сім’ї для отримання грошової допомоги для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Порядок нарахування виплат для внутрішньо переміщених осіб знову оновили, і для багатьох родин це може відкрити можливість отримати допомогу, яку раніше не призначали.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлено на рівні 2 595 гривень. Виходячи з цього показника, грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання продовжується у разі, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 10 380 гривень, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам.

Важливо знати, що під час розрахунку враховують не нараховану заробітну плату, а фактичну суму, отриману «на руки» після сплати податків. У реальності це може суттєво зменшити показник доходу та вплинути на право на виплати.

Крім того, оцінюється загальний дохід усієї родини, який розподіляється між усіма, хто спільно проживає, включно з дітьми. Відтак, чим більше членів сім’ї зазначено в заяві, тим нижчим буде розрахунковий дохід на одну особу, що підвищує шанси на отримання допомоги.

Без урахування доходу сім’ї грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання продовжується для:

отримувачів пенсії розміром до 10 380 грн;

осіб з інвалідністю I та II групи;

дітей з інвалідністю до 18 років;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а

також осіб з їх числа до 23 років;

батьків-вихователів, прийомних батьків та опікунів (піклувальників).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати важливу підтримку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області: хто її отримає.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Одеській області: які ціни діють.