Подорожание продуктов в Полтавской области сказывается на кошельках украинцев, даже если они ограничиваются только базовыми позициями для ежедневного рациона.

Подорожание продуктов в Полтавской области в январе отразилось на ценах крупных торговых сетей региона, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Полтавской области показали официальные данные Министерства финансов.

Обнародованная статистика свидетельствует, что изменения коснулись мясной продукции, молочной группы и бакалеи, а средние показатели оказались выше, чем в конце 2025 года.

При этом стоимость одних и тех же товаров заметно отличается в зависимости от магазина. Больше внимания потребителей привлекает ситуация с курятиной. Курятина Наша рябая бедро в январе 2026 года имеет среднюю цену 193,62 грн за 1 кг.

В торговой сети Auchan этот продукт по состоянию на 26.01.2026 стоил 155,00 грн, тогда как у Metro цена составляла 206,86 грн, а у Novus достигала 219,00 грн за килограмм. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная стоимость составляла 178,32 грн.

В молочном сегменте подорожание продуктов в Полтавской области отразилось на сыром твердом комо традиционный 50%. Средний ценник этого товара в январе 2026 достиг 566,67 грн за 1 кг.

В то же время, в Auchan он стоит 519,00 грн, в Megamarket – 582,00 грн, а в Novus – 599,00 грн. В декабре 2025 среднемесячная стоимость этого сыра была ниже и составляла 527,00 грн.

Бакалейная группа также продемонстрировала повышение. Гречка в январе 2026 года в среднем стоит 49,53 грн. за 1 кг. У Novus этот продукт продают по 44,99 грн, у Auchan по 41,90 грн, тогда как у Megamarket цена достигает 61,70 грн за килограмм.

Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная цена на гречку составляла 46,18 грн. Индекс потребительских цен на гречку в январе 2026 составил 102,37 процента.

