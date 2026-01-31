Подорожчання продуктів у Полтавській області бʼє по гаманцях українців, навіть якщо вони обежуються лише базовими позиціями для щоденного раціону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у січні відобразилося на цінах у великих торговельних мережах регіону, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продемонстрували офіційні дані Міністерства фінансів.

Оприлюднена статистика свідчить, що зміни торкнулися м’ясної продукції, молочної групи та бакалії, а середні показники виявилися вищими, ніж наприкінці 2025 року.

При цьому, вартість одних і тих самих товарів помітно різниться залежно від магазину. Найбільше уваги споживачів привертає ситуація з курятиною. Курятина Наша ряба стегно у січні 2026 року має середню ціну 193,62 грн за 1 кг.

У торговельній мережі Auchan цей продукт станом на 26.01.2026 коштував 155,00 грн, тоді як у Metro ціна складала 206,86 грн, а в Novus сягала 219,00 грн за кілограм. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна вартість становила 178,32 грн.

У молочному сегменті подорожчання продуктів в Полтавській області відобразилося на сирі твердому Комо традиційний 50%. Середній цінник цього товару у січні 2026 року досяг 566,67 грн за 1 кг.

Водночас, в Auchan він коштує 519,00 грн, у Megamarket - 582,00 грн, а в Novus - 599,00 грн. У грудні 2025 року середньомісячна вартість цього сиру була нижчою і складала 527,00 грн.

Бакалійна група також продемонструвала підвищення. Гречка у січні 2026 року в середньому коштує 49,53 грн за 1 кг. У Novus цей продукт продають по 44,99 грн, в Auchan по 41,90 грн, тоді як у Megamarket ціна сягає 61,70 грн за кілограм.

Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна ціна на гречку становила 46,18 грн. Індекс споживчих цін на гречку у січні 2026 року склав 102,37 відсотка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.