Долаточная денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области станет доступной для части переселенцев.

С февраля будет выплачиваться новая денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области, поддержка будет предоставляться ежемесячно, пишет Politeka.net.

Решение уже согласовано на политическом уровне и ожидает юридического оформления, сообщил глава налогового комитета Верховная Рада Украины Даниил Гетманцев.

Инициатива распространяется на все семьи внутренне перемещенных лиц, в которых воспитываются дети, без исключения. Ключевое требование для получения помощи – официально подтвержденный статус ВПЛ хотя бы у одного из членов семьи.

Основные условия поддержки для детей ВПЛ в 2026 году:

ежемесячное пособие в размере 3 000 гривен на каждого ребенка;

назначение выплаты вне зависимости от уровня доходов семьи;

отсутствие привязки к заработной плате, другим социальным выплатам или каким-либо источникам прибыли;

получение помощи не будет влиять на право других видов государственной поддержки.

Таким образом, семьи переселенцев смогут беспрепятственно получать дополнительные средства, не теряя уже назначенные социальные выплаты и льготы.

Порядок оформления выплаты в размере 3 000 гривен для ВПЛ на ребенка в Полтавской области остается неопределенным, ведь механизм предоставления этой помощи еще находится на стадии юридической обработки. Как пояснил народный депутат, следующим шагом станет официальное утверждение решения в форме постановления Кабинета Министров.

Это означает, что порядок подачи заявок еще не определен. Скорее всего, выплаты поступят автоматически тем, кто уже зарегистрирован в системе, или будут нуждаться в обновлении данных через Действие или ЦНАП после обнародования постановления Кабмина.

Народный депутат Украины, председатель Специальной комиссии по защите ВПЛ Павел Фролов сообщил, что дополнительную помощь получат более 400 тысяч детей внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут предоставлены всем детям-переселенцам, которые уже раньше их получали, без исключения.

