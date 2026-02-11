Долаткова грошова допомога для ВПО у Полтавській області стане доступною для частини переселенців.

З лютого буде виплачуватись нова грошова допомога для ВПО у Полтавській області, підтримка надаватиметься щомісяця, пише Politeka.net.

Рішення вже погоджене на політичному рівні та очікує юридичного оформлення, повідомив голова податкового комітету Верховна Рада України Данило Гетманцев.

Ініціатива поширюється на всі родини внутрішньо переміщених осіб, у яких виховуються діти, без жодних винятків. Ключова вимога для отримання допомоги — офіційно підтверджений статус ВПО хоча б в одного з членів сім’ї.

Основні умови виплат для дітей ВПО у 2026 році:

щомісячна допомога у розмірі 3 000 гривень на кожну дитину;

призначення виплати незалежно від рівня доходів родини;

відсутність прив’язки до заробітної плати, інших соціальних виплат або будь-яких джерел прибутку;

отримання допомоги не впливатиме на право на інші види державної підтримки.

Таким чином, сім’ї переселенців зможуть безперешкодно отримувати додаткові кошти, не втрачаючи вже призначених соціальних виплат та пільг.

Порядок оформлення виплати у розмірі 3 000 гривень для ВПО на дитину у Полтавській області наразі залишається невизначеним, адже механізм надання цієї допомоги ще перебуває на стадії юридичного опрацювання. Як пояснив народний депутат, наступним кроком стане офіційне затвердження рішення у формі постанови Кабінету Міністрів.

Це означає, що порядок подачі заявок ще не визначено. Найімовірніше, виплати надійдуть автоматично тим, хто вже зареєстрований у системі, або потребуватимуть оновлення даних через Дію чи ЦНАП після оприлюднення постанови Кабміну.

Народний депутат України, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов повідомив, що додаткову допомогу отримають понад 400 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть надані всім дітям-переселенцям, які вже раніше їх отримували, без винятку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: ціни сильно зросли.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на надбавку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: де і коли можна отримати допомогу.