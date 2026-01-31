Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Харькове включает в себя предложения с гибким графиком и умеренной нагрузкой, сообщает Politeka.

Информация обнародована на платформе work.ua. Предложения рассчитаны на людей постарше, желающих оставаться активными и получать стабильный доход.

Среди актуальных вакансий водитель в Восточном региональном центре страхового фонда документации. Зарплата составляет 10000 гривен. Работа предусматривает управление служебным автомобилем CHERY ELARA, перевозку документации и персонала по городу, а также короткие поездки в Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Кандидаты должны иметь не менее пятилетний водительский стаж, знание правил дорожного движения, внимательность и готовность работать по ненормированному графику.

Еще одно предложение – грузчик на кондитерское предприятие «Полюс ЛТД». Работа предусматривает официальное оформление, пятидневную рабочую неделю с 8:00 до 17:00 и зарплату 18500 гривен. Обязанности включают погрузку, разгрузку и комплектацию продукции по накладным. Предыдущий опыт не обязателен.

Также доступна работа для пенсионеров в Харькове в производственной сфере. ФЛП Михайлюк М.В., производящий оборудование для пищевой промышленности, ищет слесаря-механосборщика. Оплата колеблется от 20000 до 25000 гривен. Рабочий день длится с 8:00 до 18:00, официальное трудоустройство гарантировано. Требования: не менее года практики, внимательность к деталям, умение читать чертеж и пользоваться инструментом.

Эти вакансии позволяют пенсионерам оставаться социально активными и получать дополнительный доход без значительной физической нагрузки.

