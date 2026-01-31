Робота для пенсіонерів у Харкові доступна в різних сферах.

Робота для пенсіонерів у Харкові включає пропозиції з гнучким графіком і помірним навантаженням, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на платформі work.ua. Пропозиції розраховані на людей старшого віку, які бажають залишатися активними та отримувати стабільний дохід.

Серед актуальних вакансій — водій у Східному регіональному центрі страхового фонду документації. Зарплата становить 10 000 гривень. Робота передбачає керування службовим автомобілем CHERY ELARA, перевезення документації та персоналу по місту, а також короткі поїздки до Полтавської, Сумської та Харківської областей. Кандидати повинні мати щонайменше п’ятирічний водійський стаж, знання правил дорожнього руху, уважність і готовність працювати за ненормованим графіком.

Ще одна пропозиція — вантажник на кондитерське підприємство «Полюс ЛТД». Робота передбачає офіційне оформлення, п’ятиденний робочий тиждень із 8:00 до 17:00 та зарплату 18 500 гривень. Обов’язки включають навантаження, розвантаження та комплектацію продукції за накладними. Попередній досвід не є обов’язковим.

Також доступна робота для пенсіонерів у Харкові у виробничій сфері. ФОП Михайлюк М.В., що виготовляє обладнання для харчової промисловості, шукає слюсаря-механоскладальника. Оплата коливається від 20 000 до 25 000 гривень. Робочий день триває з 8:00 до 18:00, офіційне працевлаштування гарантоване. Вимоги: щонайменше рік практики, уважність до деталей, вміння читати креслення та користуватися інструментом.

Ці вакансії дозволяють пенсіонерам залишатися соціально активними та отримувати додатковий дохід без значного фізичного навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: хто ризикує втратити соцпідтримку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: куди звертатися, щоб отримати дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме можуть надати та куди звертатися.