Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют благотворительные и религиозные организации, поэтому рассказываем детали.

О датах и ​​условиях получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве обычно сообщают заранее на официальных ресурсах, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве остаются актуальной темой для многих жителей общины, поскольку в городе действуют несколько организаций, время от времени проводящих выдачу продовольственной или гуманитарной помощи.

В то же время организаторы отмечают, что поддержка не является постоянной и зависит от наличия финансирования и гуманитарных поставок, поэтому важно регулярно следить за официальными объявлениями.

Одной из таких площадок является официальный телеграмм канал "Церковь Спасения Помощь", где публикуют информацию о новых регистрациях, условиях участия и дате выдачи продовольственных наборов.

Организация работает в облцентре по адресу проспект Мира, 24 и именно через свой телеграмм канал информирует обо всех актуальных программах поддержки.

Также в городе работает Каритас, который с 8 января производит выдачу специализированных гигиенических наборов для внутриперемещенных лиц. Помощь была рассчитана на людей, которые переехали в Полтавскую область после 1 января 2025 года, не получали таких наборов в августе и октябре 2025 года.

Специалисты социального сектора обращают внимание, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве чаще распределяются в рамках конкретных программ, поэтому участие в них возможно только после регистрации и подтверждения соответствия требованиям.

Условия могут изменяться в зависимости от донора или типа поддержки, а количество наборов обычно ограничено.

