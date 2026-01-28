Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют из фонда временного проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из доступных инструментов поддержки людей, которые из-за войны войны были вынуждены сменить место жительства, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на официальном сайте " Дія ".

Перед поиском жилья переселенцам советуют определить приоритеты: уровень безопасности, доступ в больницы, возможность работы и условия для семьи.

Получить проверенную информацию можно через муниципальные и государственные ресурсы. В частности, интерактивные карты и контакт-центры общин помогают узнать об имеющихся вариантах размещения, условиях проживания и логистике к месту поселения.

Специалисты рекомендуют заранее подготовить документы и базовые сведения о себе. При обращении обычно уточняется количество лиц, возраст, ориентировочный срок пребывания, потребность в медицинской или психологической помощи, а также другие важные обстоятельства.

Отдельно отмечают вопросы безопасности. Искать убежище следует только через официальные каналы или проверенные организации, избегая сомнительных объявлений и требований предоплаты. Органы власти не вправе потребовать средства за поселение.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют из фонда временного проживания, который формируют местные советы. Жилье выделяют сроком до одного года с возможностью продления, если человек не смог найти другой вариант. Минимальная норма площади составляет шесть квадратных метров на человека.

Первоочередное право имеют семьи с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью и пенсионеры, жилье которого было разрушено. Чтобы стать на учет, необходимо подать заявление в ЦНАП или исполнительный орган общины по месту фактического пребывания вместе с определенным пакетом документов.

