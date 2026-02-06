Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели к экономически обоснованным показателям.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Изменения относятся к централизованному водоснабжению и водоотводу и влияют на ежемесячные платежи местных жителей.

Решение было принято после детального анализа финансовых показателей коммунальных предприятий региона. Новые ставки утвердил исполнительный комитет совместно с КП «Коммунальщик» во время последнего заседания.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

Руководитель предприятия Андрей Клепач пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на приведение финансовой модели в экономически обоснованные показатели. Основными причинами стали рост стоимости электроэнергии, увеличение затрат на обслуживание сетей и закупку необходимых материалов.

Специалисты отмечают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем, позволяют непрерывно поставлять воду и поддерживают нормальное функционирование канализационных сетей. Это создает условия для планового ремонта и модернизации инженерной инфраструктуры.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

