Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення і впливають на щомісячні платежі місцевих жителів.

Рішення ухвалили після детального аналізу фінансових показників комунальних підприємств регіону. Нові ставки затвердив виконавчий комітет спільно з КП «Комунальник» під час останнього засідання.

За оновленими розрахунками, один кубометр води коштує 30,97 гривні, каналізаційна послуга — 20,99. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ тепер становить 280,58 гривні, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основними причинами стали зростання вартості електроенергії, збільшення витрат на обслуговування мереж та закупівлю необхідних матеріалів.

Фахівці наголошують, що нові тарифи забезпечують стабільну роботу систем, дозволяють безперервно постачати воду та підтримують нормальне функціонування каналізаційних мереж. Це також створює умови для планового ремонту та модернізації інженерної інфраструктури.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

