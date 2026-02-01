Украинцам следует учесть дополнительные графики отключения света на неделю со 2 по 8 февраля в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать по десяткам адресов из-за дополнительных и плановых работ в сетях, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в «Запорожьеоблэнерго» .

Из-за плановых работ часть жителей города временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье на неделю со 2 по 8 февраля будут действовать по десяткам адресов.

02.02.2026 ограничения охватят с 9:30 до 15:30 часа ряд адресов в Запорожье:

Вузивська: 33

Героив Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Ивана Огиенка (Гастелло): 1-7, 2-8

Перспектывна: 3, 5, 7

Финальна: 2, 6

Фундаментальна: 3

шоссе Пивничне: 22Д

03.02.2026 будут выключать электричество с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:

Велычара (Сергия Тюленина): 39-61

Героив полку "Азов" (бул. Гвардийськый): 37-49, 34-48

Павлокичкаська: 2, 6, 8

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Финальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

пер. Корабельный: 1-3, 2-6

04.02.2026 обесточения произойдут с 10:00 до 16:00 на таких улицах города:

Автозаводська: 11

Барвыста (Войкова): 8-26, 9-29

Вийськбуд: 69а, 78, 80, 80а, 84, 85, 85б, 85Б, 86, 88, 90

Водограйна (Гаврылова): 16 (п.1-3), 16 (п.4-6), 16 (п.7), 18 (9 пов)

Володымыра Украинця (Новокузнецька): 27, 27 (10 пов), 27а, 29, 29 (9 пов), 31, 31 (9 пов)

Героив Днипра (Тельмана): 13-29, 14-30, 42

Иванова: 23-33, 35

Оборонна: 16

Чумацтва (Нарыманова): 20-30, 32

05.02.2026 электричества не будет с 10:00 до 16:00. Ограничения будут продолжаться на следующих улицах:

Академика Ивченко (Вийськова): 13-23, 14-20

Высоковольтна: 1-21, 4-24

Героев 55 Брыгады (Уральська): 52

Героив Днепра (Тельмана): 67, 74

Иванова: 81, 81б

Оборонна: 50, 52-60, 62, 51-77, 64, 66, 68

Полины Шило (Червоноармийська): 2-6, 3-7

пер. Злитный: 1-9

Горожан просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.