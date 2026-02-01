Українцям варто врахувати додаткові графіки відключення світла на тиждень з 2 по 8 лютого в Запоріжжі.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 лютого будуть діяти за десятками адрес через додаткові та планові роботи в мережах, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в «Запоріжжяобленерго».

Через планові роботи частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 2 по 8 лютого діютимуть за десятками адрес.

02.02.2026 обмеження охоплять з 9:30 до 15:30 години низку адрес в Запоріжжі:

Вузівська: 33

Героїв Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Івана Огієнка (Гастелло): 1-7, 2-8

Перспективна: 3, 5, 7

Фінальна: 2, 6

Фундаментальна: 3

шосе Північне: 22Д

03.02.2026 вимикатимуть електрику з 9:30 до 15:30 години за такими адресами:

Величара (Сергія Тюленіна): 39-61

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 37-49, 34-48

Павлокічкаська: 2, 6, 8

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

Фінальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

пров. Корабельний: 1-3, 2-6

04.02.2026 знеструмлення стануться з 10:00 до 16:00 години на таких вулицях міста:

Автозаводська: 11

Барвиста (Войкова): 8-26, 9-29

Військбуд: 69а, 78, 80, 80а, 84, 85, 85б, 85Б, 86, 88, 90

Водограйна (Гаврилова): 16 (п.1-3), 16 (п.4-6), 16 (п.7), 18 (9 пов)

Володимира Українця (Новокузнецька): 27, 27 (10 пов), 27а, 29, 29 (9 пов), 31, 31 (9 пов)

Героїв Дніпра (Тельмана): 13-29, 14-30, 42

Іванова: 23-33, 35

Оборонна: 16

Чумацтва (Нариманова): 20-30, 32

05.02.2026 електрики не буде з 10:00 до 16:00 години. Обмеження триватимуть на таких вулицях:

Академіка Івченка (Військова): 13-23, 14-20

Високовольтна: 1-21, 4-24

Героїв 55 Бригади (Уральська): 52

Героїв Дніпра (Тельмана): 67, 74

Іванова: 81, 81б

Оборонна: 50, 52-60, 62, 51-77, 64, 66, 68

Поліни Шило (Червоноармійська): 2-6, 3-7

пров. Злітний: 1-9

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

