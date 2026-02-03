Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области вводится с 1 января 2026 года, передает Politeka.

О старте программы сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Инициатива реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+». Она предусматривает финансирование медицинских обследований, направленных на раннее выявление сердечно-сосудистых нарушений, диабета второго типа и изменения психического состояния.

Жители региона от 40 лет получают персональное приглашение через приложение «Дія» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Дія.Карту насчитывают 2000 гривен, которые разрешено использовать исключительно для прохождения скрининга.

Для граждан, не пользующихся цифровыми сервисами предусмотрен альтернативный механизм оформления через банки или центры предоставления административных услуг. Медицинские проверки проводятся государственными, коммунальными и частными учреждениями, отвечающими требованиям Министерства здравоохранения и НСЗУ. Список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Финансирование программы в государственном бюджете 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Контроль качества услуг и своевременным зачислением средств осуществляют профильные министерства вместе с НСЗУ и партнерами.

В правительстве отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Запорожской области расширяет доступ к современной диагностике, помогает вовремя выявлять риски и поддерживать активный образ жизни.

Организаторы рекомендуют записываться на заранее обследование, чтобы избежать очередей и комфортно пройти все необходимые процедуры.

