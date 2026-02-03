Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області запроваджується з 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Про старт програми повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Ініціатива реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає фінансування медичних обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних порушень, діабету другого типу та змін психічного стану.

Жителі регіону віком від 40 років отримують персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку нараховують 2000 гривень, які дозволено використати виключно для проходження скринінгу.

Для громадян, які не користуються цифровими сервісами, передбачений альтернативний механізм оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Медичні перевірки проводять державні, комунальні та приватні заклади, що відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фінансування програми у державному бюджеті 2026 року становить 10 мільярдів гривень. Контроль за якістю послуг і своєчасним зарахуванням коштів здійснюють профільні міністерства разом із НСЗУ та партнерами.

В уряді зазначають, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Запорізькій області розширює доступ до сучасної діагностики, допомагає вчасно виявляти ризики та підтримувати активний спосіб життя.

Організатори рекомендують записуватися на обстеження заздалегідь, щоб уникнути черг і комфортно пройти всі необхідні процедури.

